دراسة: البطيخ قد يعزز صحة القلب ويحسن مؤشرات الأوعية الدموية

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من جامعة ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة، أن البطيخ، الذي يُعد من أبرز فواكه فصل الصيف، قد يحمل فوائد صحية تتجاوز دوره المعروف في الترطيب، ليصبح محط اهتمام بحثي متزايد فيما يتعلق بصحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة.

وذكرت مجلة “Nutrients” المتخصصة في التغذية وعلوم الغذاء والصحة أمس الثلاثاء أن الدراسة التي قادها الباحث جاك لوسو أظهرت أن تناول البطيخ أو عصيره بشكل منتظم قد يرتبط بتحسن عدد من مؤشرات الصحة القلبية والتمثيل الغذائي.

وأوضحت الدراسة أن عصير البطيخ قد يسهم في دعم وظائف الأوعية الدموية وتحسين صحة القلب، بفضل احتوائه على مركبي “إل-سيترولين” و“إل-أرجينين”، اللذين يساعدان الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك المسؤول عن استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وبيّن الباحثون أن هذه المركبات قد تسهم أيضاً في تحسين استجابة الجسم خلال فترات ارتفاع سكر الدم، إضافة إلى دعم تباين معدل ضربات القلب، وهو مؤشر يرتبط بصحة الجهاز القلبي الوعائي.

وأشاروا إلى أن البطيخ الأحمر يعد الأكثر فائدة لاحتوائه على مادة “الليكوبين” المضادة للأكسدة، والتي تسهم في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم والحد من تأثير الجذور الحرة المرتبطة بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

وتؤكد بيانات غذائية أن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء تصل إلى نحو 92 بالمئة، ما يجعله خياراً مناسباً للترطيب، إلى جانب احتوائه على فيتامينات ومعادن أساسية تدعم صحة الجسم.