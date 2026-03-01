تحديث “صور غوغل” على أندرويد يضيف اختصاراً للوصول إلى المجلدات المحلية

photo 2026 03 01 11 38 14 تحديث “صور غوغل” على أندرويد يضيف اختصاراً للوصول إلى المجلدات المحلية

واشنطن-سانا

أطلقت شركة غوغل تحديثاً جديداً لتطبيق “صور غوغل” على نظام أندرويد، أضافت بموجبه اختصاراً مباشراً يتيح الوصول السريع إلى المجلدات المحلية المخزنة على الجهاز، بهدف تسهيل التنقل داخل التطبيق.

ووفقاً لموقع 9to5Google المتخصص في أخبار التقنية، يظهر الاختصار الجديد على شكل أيقونة مجلد في الشريط العلوي للتطبيق إلى جانب أيقونتي الإضافة (+) والإشعارات، حيث يتيح للمستخدم الانتقال مباشرة إلى صفحة “على هذا الجهاز”، التي تتضمن مجلدات مثل لقطات الشاشة، وملفات المشاركة السريعة، ومقاطع الفيديو.

ويتوفر الاختصار ضمن الإصدار الـ 7.64 من التطبيق، حيث بدأ طرحه تدريجياً على عدد من الأجهزة، من دون تعميمه بالكامل حتى الآن.

وكان الوصول إلى هذه المجلدات يتطلب سابقاً الدخول إلى تبويب “المجموعات” ثم اختيار المجلدات المحلية، في حين يتيح التحديث الجديد الوصول إليها من مختلف علامات التبويب داخل التطبيق، ما يسهم في تقليل خطوات التنقل.

تحذيرات طبية من خطورة تجاهل الأعراض المبكرة لسرطان الرأس والعنق
السوريون يستقبلون رمضان بالأبيض
دراسة تكشف أصل الجرم الذي شكّل القمر قرب الأرض
غوغل تطلق شعاراً تفاعلياً احتفالاً بالألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في إيطاليا
الخطوط الأسترالية تكشف عن تسريب بيانات ملايين العملاء إثر هجوم إلكتروني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك