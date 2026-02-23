اكتشاف أحافير أسماك بدائية بأربع عيون تعود إلى 518 مليون عام

بكين-لندن-سانا

أعلن فريق بحثي علمي من جامعتي يوننان الصينية وبريستول البريطانية، عن اكتشاف أحافير نادرة لأسماك بدائية عديمة الفك تُعرف باسم “الميلوكونمينجيد”، تعود إلى نحو 518 مليون عام خلال العصر الكامبري، وتتميز بامتلاكها أربع عيون على الرأس، في خطوة تسلط الضوء على المراحل المبكرة لتطور الفقاريات.

وذكرت دراسة نشرت في دورية “نيتشر” العلمية، أن هذه الأسماك كانت تمتلك زوجين من العيون على جانبي الرأس، إضافة إلى زوجين أصغر في منتصفه، مبينةً أن العيون الصغيرة لم تكن مجرد مستقبلات للضوء، بل كانت وظيفية بالكامل، وتحتوي على صبغات ضوئية وعدسات قادرة على تكوين الصور.

وأوضح الأستاذ بييون كونغ من جامعة يوننان الصينية، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن العيون الصغيرة كانت في الأصل تؤدي وظيفة بصرية كاملة، لكنها فقدت قدرتها تدريجياً مع تطور الكائنات، لتتحول لاحقاً إلى بنية تنظيمية تشبه ما يُعرف اليوم بـ«العين الجدارية» لدى بعض الفقاريات، والتي ترتبط بتنظيم الإيقاع اليومي والنوم.

من جهته، أشار الأستاذ جاكوب فينثر من جامعة بريستول البريطانية، إلى أن امتلاك أربع عيون كان يمنح هذه الكائنات مجال رؤية أوسع، ما يساعدها على رصد المفترسات في بيئة بحرية مليئة بالمخاطر.

ويقدم هذا الاكتشاف دليلاً جديداً على تعقيد الأجهزة البصرية لدى الكائنات البحرية المبكرة، ويسهم في توضيح المسار التطوري الذي قاد إلى تشكّل البنى العصبية والبصرية لدى الكائنات الحديثة.