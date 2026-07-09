تقنية أمريكية جديدة تنجز الطباعة ثلاثية الأبعاد خلال ثوانٍ

واشنطن-سانا

طوّر باحثون في جامعة يوتا الأمريكية تقنية جديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد تتيح إنتاج مجسمات صلبة وعالية الدقة خلال ثوانٍ، في خطوة قد تسهم في تطوير مجالات التصنيع والهندسة والطب، وتعزيز كفاءة عمليات الإنتاج المستقبلية.

وذكرت منصة نيوزوايز العلمية أول أمس أن التقنية تعتمد على قناع نانوي ذكي يحول ضوء الليزر إلى نمط هولوغرافي مدمج، ما يسمح بتصليد المادة المطبوعة بالكامل خلال نحو 20 ثانية فقط، بدلاً من أسلوب البناء التدريجي للطبقات المستخدم في تقنيات الطباعة التقليدية.

وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications العلمية أن الابتكار الجديد يتيح تصنيع هياكل معقدة بدقة أعلى وتقليل العيوب التي تظهر عادة خلال عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد، من خلال إنجاز عملية التشكيل في خطوة واحدة.

وتفتح هذه التقنية آفاقاً جديدة في تصنيع المكونات الدقيقة للأجهزة الطبية والإلكترونية والهندسية، إضافة إلى دعم تطوير أساليب تصنيع أسرع وأكثر مرونة في المستقبل.