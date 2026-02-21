مفوض أممي يحذر: الذكاء الاصطناعي دون ضوابط أخلاقية يهدد بكارثة عالمية

نيودلهي-سانا

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من المخاطر الجسيمة للذكاء الاصطناعي غير المنظم، الذي قد يخرج عن سيطرة مطوريه إذا افتقروا إلى فهم عميق للمبادئ الأخلاقية والاجتماعية.

وفي حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة خلال قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في نيودلهي بالهند، قال تورك: “عندما يكون لدى المطورين فهم سطحي للغاية للمبادئ الأساسية، فإن ذلك يذكرني قليلاً بوحش فرانكشتاين: إذ يطورون شيئاً لا يستطيعون السيطرة عليه فيما بعد. إذا لم يكونوا على دراية بالمخاطر، فقد يُحدثون فوضى عارمة”.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة وضع قواعد منظمة للذكاء الاصطناعي بشكل عاجل، داعياً إلى إلزام الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بإجراء تقييمات دقيقة لأثر تقنياتها على حقوق الإنسان، على غرار ما هو معمول به في صناعة الأدوية، وذلك عند تصميم وإطلاق وتسويق أي منتج تكنولوجي جديد.

يذكر أن التقرير الدولي بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي 2026 الصادر في 3 شباط الحالي أشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يؤثر في قدرة الناس على اتخاذ خيارات مستنيرة والتصرف بناء عليها.