بارو: انتهاك إيران لالتزاماتها وراء الضربات الأمريكية الأخيرة

باريس-سانا

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الخميس أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تأتي نتيجة انتهاك طهران لالتزاماتها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بارو قوله في تصريح لقناة “تي اف 1” الفرنسية رداً على سؤال حول شرعية الضربات الأمريكية: إن “إيران باستهدافها سفناً تبحر في المياه العُمانية، انتهكت التزاماتها (التي قطعتها في مذكرة التفاهم الأخيرة مع واشنطن) فضلاً عن انتهاكها القانون الدولي”.

وشدد بارو على ضرورة “أن يتوقف هذا النوع من المناورات فوراً حتى يتسنى استئناف هذه المفاوضات الحاسمة في أفضل الظروف الممكنة”.

وكانت أمريكا نفذت ضربات أمس، وأمس الأول، استهدفت عشرات المواقع في إيران رداً على استهداف طهران سفناً في مضيق هرمز.