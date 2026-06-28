دراسة: اكتشاف خلايا جذعية جديدة قد يفسر تزايد دهون البطن مع التقدم في العمر

واشنطن-سانا

كشف باحثون من مركز سيتي أوف هوب الأمريكي، بالتعاون مع علماء من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، عن آلية بيولوجية جديدة قد تفسر ازدياد تراكم الدهون في منطقة البطن مع التقدم في العمر، بعد تحديد نوع جديد من الخلايا الجذعية يظهر في منتصف العمر ويحفز تكوين خلايا دهنية جديدة.

ووفقاً لدراسة نشرتها مجلة “ساينس”، ونقلها موقع “سينس ديلي” العلمي أمس السبت، فإن التقدم في العمر لا يؤدي فقط إلى تضخم الخلايا الدهنية الموجودة، بل يحفز أيضاً ظهور خلايا جذعية متخصصة تعرف باسم (CP-As)، تمتلك قدرة كبيرة على إنتاج خلايا دهنية جديدة، ولا سيما في منطقة البطن.

وأوضح الباحثون، استناداً إلى تجارب مخبرية وأخرى أجريت على عينات من الأنسجة البشرية، أن هذه الخلايا تزداد نشاطاً مع التقدم في العمر، وأن تكوين الدهون يرتبط بمسار إشارات بيولوجي يعرف باسم مستقبل عامل تثبيط اللوكيميا (LIFR)، الذي يؤدي دوراً رئيسياً في تحفيز تكاثر هذه الخلايا وتحولها إلى خلايا دهنية.

وأشار الفريق البحثي إلى رصد خلايا مماثلة في أنسجة بشرية تعود لأشخاص في منتصف العمر، ما يرجح أن الآلية نفسها تحدث لدى الإنسان، وقد يفسر ازدياد دهون البطن مع التقدم في السن حتى في حال عدم حدوث تغير ملحوظ في الوزن.

وتمثل هذه النتائج خطوة مهمة نحو تطوير استراتيجيات علاجية تستهدف الحد من تراكم الدهون في منطقة البطن، بما يسهم في تحسين الصحة الأيضية وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.