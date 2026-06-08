تسهيلات مالية أوروبية بقيمة نحو 400 مليون يورو لدعم الشركات الفلسطينية

بروكسل/8/6/2026/ سانا

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية عن تنفيذ حزمة تسهيلات بقيمة نحو 400 مليون يورو، لدعم الشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار البرنامج الشامل ومتعدد السنوات لتعزيز التعافي والقدرة على الصمود في فلسطين.

وذكرت وكالة آكي الإيطالية اليوم الإثنين، أن الحزمة تشمل إتاحة التمويل المتبقي، وقدره 2.1 مليون يورو للمساعدة التقنية من حافظة إجمالية قدرها 3.5 ملايين يورو، تم بالفعل توفير 1.4 مليون يورو منها، بهدف تعزيز منظومة الشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على نطاق أوسع بتقديم الدعم المباشر لها، وكذلك للمؤسسات المالية والمبادرات القطاعية.

وأشارت مذكرة صادرة بهذا الصدد إلى أنه “بفضل التعاون مع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك المحلية الشريكة سيسهم تنفيذ التسهيلات في زيادة فرص الحصول على التمويل ميسور التكلفة للشركات الفلسطينية التي لا تزال تعاني من ضغوط اقتصادية شديدة، ومن شأن هذه المبادرة تزويد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالسيولة التي تشتد حاجتها إليها وإدامة النشاط التجاري، والحفاظ على الوظائف، وتعزيز المرونة الاقتصادية” وفق المذكرة.

وتم الإعلان عن هذه التسهيلات لأول مرة في تشرين الأول الماضي بتوقيع اتفاقيات قروض فرعية لصالح شركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بين سلطة النقد الفلسطينية، وبنك فلسطين، بقيمة 150 مليون دولار، وبنك القدس بقيمة 100 مليون دولار، وبنك الاستثمار الفلسطيني بقيمة 70 مليون دولار، والبنك الوطني بقيمة 50 مليون دولار، وبنك القاهرة عمان بقيمة 25 مليون دولار.