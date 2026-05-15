واتساب يختبر ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء بعد القراءة لمستخدمي آيفون

واشنطن-سانا

يعمل تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” على تطوير ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة آيفون تتيح اختفاء الرسائل تلقائياً بعد قراءتها، في إطار تعزيز خيارات الخصوصية وإدارة المحادثات داخل التطبيق.

وبحسب ما نقلته منصة «WABetaInfo» المتخصصة في تتبع تحديثات تطبيق واتساب اليوم الجمعة، فإن الميزة الجديدة تأتي ضمن تطويرات موجهة لمستخدمي نظام iOS، حيث تسمح بحذف الرسائل بعد مدة يحددها المستخدم أو مباشرة بعد الاطلاع عليها.

وتوفر الميزة خيارات متعددة لمؤقت الحذف تشمل 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوماً، إضافة إلى خيار جديد يحمل اسم “بعد القراءة”، والذي يتيح اختفاء الرسائل بعد فتحها من قبل المستلم.

وبموجب هذا الخيار، يمكن تحديد مدة زمنية إضافية بعد قراءة الرسالة تتراوح بين 5 دقائق وساعة و12 ساعة، قبل أن يتم حذفها تلقائياً من الجهازين، مع بقاء الرسالة غير المقروءة لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل اختفائها تلقائياً.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة ستكون اختيارية وليست مفعلة بشكل افتراضي، كما أنها متاحة حالياً لعدد محدود من مستخدمي النسخ التجريبية على نظام iOS، على أن يتم توسيع نطاق الإتاحة خلال الأسابيع المقبلة ليشمل مزيداً من المستخدمين.