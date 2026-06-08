وفاة شخصين وإصابة ثالث بحادث سير على طريق معرونة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

توفي شخصان، وأصيب ثالث بجروح، اليوم الإثنين، إثر حادث سير وقع على طريق معرونة في ريف دمشق، بعد انحراف مركبة كانت تقلهم وسقوطها من منحدر.

وذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، أن فرق الدفاع المدني السوري التابعة للمديرية توجهت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث عملت على انتشال جثماني الضحيتين، وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وجدد الدفاع المدني دعوته السائقين للالتزام بقواعد السلامة المرورية، وتخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للمركبات قبل الانطلاق، بما يسهم في الحد من حوادث السير والحفاظ على الأرواح.

وتوفي شخص وأصيب 24 آخرون بجروح، جراء حرائق ‏وحوادث سير وقعت في عموم سوريا، يوم الجمعة الماضي، ‏استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث‎.‎