المنطقة القطبية الشمالية تسجّل أعلى معدل حرارة سنوي بتاريخها

واشنطن-سانا

سجلت منطقة القطب الشمالي أعلى معدل حرارة سنوي في تاريخها، ما يرسم صورة قاتمة للمنطقة المعرضة بشكل خاص لتبعات تغير المناخ، بحسب تقديرات أصدرتها اليوم، الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

ونقلت وكالة فرانس برس عن الإدارة الأمريكية، قولها في تقريرها السنوي بشأن المنطقة القطبية الشمالية الذي يستند إلى بيانات شرع بتدوينها في عام 1900: “إن درجات الحرارة ارتفعت بين تشرين الأول 2024 وأيلول 2025 بمقدار 1,60 درجة مئوية أعلى من المعدل المسجل بين عامي 1991 و2020”.

واعتبر الباحث في جامعة ألاسكا توم بالينغر، المشارك في إعداد التقرير، أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة قصيرة أمر “مقلق”، واصفاً هذا الاتجاه بأنه “غير مسبوق على ما يبدو في العصر الحديث، وربما منذ آلاف السنين”.

وأفادت الإدارة، أن العام الحالي، سجل أعلى معدلات حرارة سنوية لفصل الخريف، وثاني أعلى معدلات حرارة سنوية لفصل الشتاء، وثالث أكثر فصول الصيف دفئاً في القطب الشمالي منذ العام 1900.

وتشهد منطقة القطب الشمالي، ظاهرة تُعرف باسم “التضخيم القطبي” يسُجّل خلالها ارتفاع في درجة حرارتها بوتيرة أسرع من المناطق المعتدلة، بسبب ذوبان الغطاء الثلجي والجليد البحري.