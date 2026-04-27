اكتشاف مئات القذائف الحجرية من العصور الوسطى في بلجيكا

بروكسل-سانا

أعلن علماء آثار في بلجيكا عن اكتشاف مخبأ أثري يضم نحو 500 قذيفة مدفعية حجرية تعود إلى العصور الوسطى، وذلك خلال أعمال حفر تمهيدية، لإنشاء مبنى إداري جديد في مدينة نيوبورت الساحلية.

وذكر موقع “إنترستينغ إنجينيرينغ” أن الاكتشاف جاء ضمن حفريات تقودها مجموعة “فان فورين”، في إطار التحضيرات لوضع أساسات مبنى حكومي يُتوقع إنجازه مع نهاية عام 2026، حيث يقع الموقع بين مبنى البلدية التاريخي والتحصينات القديمة، ما عزز احتمال العثور على بقايا أثرية في المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية نيوبورت كريس فانديكاستيلي أن أعمال التنقيب كشفت أيضاً عن جدران وأرضيات قديمة لم تُحدد وظيفتها بدقة بعد، مع ترجيحات بأنها كانت تستخدم لأغراض إدارية، نظراً لموقعها ضمن المركز المدني للمدينة.

وأشار فانديكاستيلي إلى أن القذائف الحجرية المكتشفة تتميز بدقة تصنيعها وتفاوت أحجامها، ما يدل على تنوع وسائل الدفاع في المدينة خلال الفترة الممتدة بين عامي 1350 و1600، حيث كانت تستخدم في المدافع إلى جانب المقاليع والمنجنيقات، مرجحاً أنها كانت مخزنة قرب السور الجنوبي لأغراض دفاعية.

ويعد هذا الاكتشاف دليلاً مادياً على تطور تقنيات التسليح الدفاعي في العصور الوسطى.