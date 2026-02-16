شركة أنثروبيك الأمريكية توسّع حضورها في التعليم الجامعي بمجال الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

وسّعت شركة Anthropic الأمريكية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي حضورها في قطاع التعليم الجامعي، عبر شراكة جديدة مع مؤسسة CodePath، بهدف توفير أدوات برمجية متقدمة للطلاب، في إطار تنافس متصاعد بين كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الأكاديمية.

وذكرت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، أن الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز استخدام أدواتها، ومنها نموذج “Claude”، في تدريب طلاب الجامعات، ولا سيما من ذوي الدخل المحدود، بما يتيح لهم اكتساب خبرات عملية في تطوير البرمجيات والمشروعات مفتوحة المصدر.

وتتزامن هذه المبادرة مع تحركات مماثلة لشركات تكنولوجيا أمريكية كبرى لتعزيز حضورها الأكاديمي، ما يعكس احتدام المنافسة الدولية في مجال إعداد كوادر متخصصة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الصناعية والبحثية.

