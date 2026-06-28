حاكم المصرف المركزي: تخفيض أسعار المشتقات النفطية يخفف من تكاليف الإنتاج ‏ويدعم حركة الأسواق‎

دمشق-سانا
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن تخفيض أسعار المشتقات النفطية يخفف تكاليف الإنتاج، ويدعم حركة الأسواق، وينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن كل إجراء يسهم في تعزيز الإنتاج يصب في مصلحة استقرار الليرة.
وقال رسلان في منشور على منصة إكس مساء أمس السبت: إن استقرار الليرة السورية لا يعتمد على السياسة النقدية فقط، بل يبدأ من اقتصاد منتج، واستثمارات نشطة، وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص.
وبيّن رسلان أن المصرف المركزي سيواصل القيام بما يلزم للحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز الثقة بالليرة السورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لأن قوة العملة الوطنية هي نتيجة طبيعية لقوة الاقتصاد.
وكان وزير الطاقة محمد البشير أقر أمس السبت، توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، الصادرة عن اجتماعها الاستثنائي، والمتضمنة تخفيضاً على الأسعار، يتراوح بين أكثر من 14 و20 بالمئة، وذلك بعد دراسة المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق المواد البترولية.