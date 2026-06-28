حاكم المصرف المركزي: تخفيض أسعار المشتقات النفطية يخفف من تكاليف الإنتاج ‏ويدعم حركة الأسواق‎

دمشق-سانا‌‌‎ ‎

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن تخفيض أسعار ‏المشتقات النفطية يخفف تكاليف الإنتاج، ويدعم ‏حركة الأسواق، وينعكس ‏إيجاباً على النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن كل إجراء يسهم في تعزيز ‏الإنتاج يصب في مصلحة ‏استقرار الليرة‎.‎

وقال رسلان في منشور على منصة إكس مساء أمس السبت: إن استقرار ‏الليرة السورية لا يعتمد على السياسة النقدية فقط، ‏بل يبدأ من اقتصاد منتج، ‏واستثمارات نشطة، وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص‎. ‎

وبيّن رسلان أن المصرف المركزي سيواصل القيام بما يلزم للحفاظ على ‏الاستقرار النقدي، وتعزيز الثقة بالليرة السورية ‏بالتعاون مع مختلف الجهات ‏المعنية، لأن قوة العملة الوطنية هي نتيجة طبيعية لقوة الاقتصاد‎.‎

وكان وزير الطاقة محمد البشير أقر أمس السبت، توصيات اللجنة الدائمة ‏لتحديد أسعار المواد ‏البترولية والثروات المعدنية، ‏الصادرة عن اجتماعها ‏الاستثنائي، والمتضمنة ‏تخفيضاً على الأسعار، يتراوح بين أكثر من 14 و20 ‏بالمئة، وذلك بعد ‏دراسة ‏المعطيات الفنية والاقتصادية المرتبطة بواقع سوق ‏المواد البترولية‎.‎