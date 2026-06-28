المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 28 من حزيران 2026

دمشق:

1 – ندوة بعنوان “حين يلتقي الغذاء بالدواء” بإشراف الصيدلانية ميرنا طيفور واختصاصية التغذية لجين الحسن في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 3:30 عصراً.

2 – امتحان مادة التمثيل بعنوان “سهرة مع تشيخوف”، لطلاب السنة الثانية في المعهد العالي للفنون المسرحية بإشراف الأستاذ جمال المنير، في استديو أديب اللجمي بالمعهد، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – ورشة تفاعلية للأطفال بعنوان (رحلة الأفكار لاكتشاف الأبطال الصغار)، بإشراف الأستاذة علا كوكش، وبالتعاون مع فريق مبادرات، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان “أبحث عن ذاتي”، تلقيها الأستاذة ريم صمادي، بالتعاون مع منتدى سيدات الميدان، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – معرض طوابع بعنوان “تاريخ سوريا من خلال الطوابع من 1919 – 1958″، بإشراف المهندس هيثم أبو غزالة، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

6 – جلسة حوارية من جلسات الصالون الفكري الأدبي بعنوان (القصة السورية وتحديات الواقع: الاغتراب وتضاؤل الجماهيرية)، بإدارة الدكتور إبراهيم فهد منصور، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

7 – عرض مسرحيةِ “بروفة يوم الحساب” باكورة أعمال فرقة دمشق المسرحية على خشبةِ مسرح الحمراءِ بدمشق، الساعة الـ 7:30 مساءً.

8 – عرض أفلام “صقر كناريا، حكاية لعبة 5، سفن دوجز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشتا عمل بعنوان “دفتر اليوميات” و”تأليف القصص المصورة” للأطفال في المركز الثقافي بالقطيفة، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – ورشة تدريبية مجانية بعنوان “تصميم الأزياء للمحجبات”، بإشراف المدربة رشا شيخ عرابي، في مبنى بلدية دوما – الطابق الأول، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

3 – معرض للتراث والحرف اليدوية بعنوان (التراث اللامادي والحرف اليدوية)، في المركز الثقافي العربي بقطنا، الساعة الـ 5:30 عصراً.

4 – محاضرة للنساء بعنوان (كيف ننهض بسوريا؟ دور الأفراد في النهضة)، تقدمها الدكتورة لينة الحمصي في المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 5:30 عصراً.

درعا:

افتتاح فعاليات مهرجان أبي تمام، في المركز الثقافي بمدينة درعا، الساعة الـ 4:30 عصراً.

حمص:

أصبوحة شعرية للشعراء: نادر منجة، إلياس لويسة، د. مادلين طنوس، نازك مسوح، صباح نداف، أديب نعمة، وعبد الكريم معماري، في المركز الثقافي بمرمريتا، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

حماة:

1 – أمسية شعرية للشعراء: ناهدة شبيب، آلاء علي، أحمد الجواش، ابتسام شاكوش، خالد بكور، عبد السلام زريق، والمعتصم بالله كيلاني، في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – ندوة حوارية بعنوان (حشرة حفار ساق التفاح على شجرة الزيتون _ التهديد الصامت والحلول الممكنة)، يقدمها الدكتور مزاحم الداحول ويدير الحوار المهندس الزراعي سومر العجي، في جمعية أصدقاء سلمية،الساعة الـ 7:00 مساءً.

إدلب:

افتتاح سلسلة الندوات التوعوية الشاملة واليوم الأول حول “خطر الذخائر غير المنفجرة”، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

طرطوس:

1 – ورشات تدريبية وأنشطة متنوعة في الخط العربي، مهارات التواصل، والتوعية الصحية، يقدّمها الأستاذان محمد كوسا، وعلي شاليش، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة قراءة تفاعلية للأطفال بعنوان (أهمية الوقت) تقيمها المكتبة الأهلية في قرية الجروية التابعة لصافيتا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – نشاط ترفيهي وألعاب تفاعلية للأطفال في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – تجارب فيزيائية مسلية للأطفال وجلسة توعوية حول التواصل بلا عنف في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

5 – عرضُ أفلام الأطفال المدبلجة “أساطير أوز: عودة دوروثي”، و” بامبي 2″، والفيلم المترجم “رقصة النهر” في صالة سينما كندي طرطوس الرئيسية، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 12:30 ظهراً والـ 5:15 عصراً.

اللاذقية:

1 – ورشة فيزياء للأطفال تقيمها المهندسة نورا داؤود في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “أساليب التحضير للمقابلات الوظيفية” يقدّمها الأستاذ إبراهيم محرز في المركز الثقافي باللاذقية (الطابق الثالث)، الساعة الـ 2 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان “الثوابت والمتغيرات في الشريعة بين قدسية النص والعقل البشري” يقدمها الدكتور علي شريقي في المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 7 مساءً.

حلب:

1 – دورة تدريبية بعنوان “تعليم حياكة الصوف”، بإشراف المدربة ضحى شواخ، في مبنى المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

2 -عرض أفلام “مياه عميقة، حقيبة الرأس، إكس مراتي، سفن دوجز، حكاية لعبة، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

الرقة:

محاضرة بعنوان “مدخل إلى الثقافة الإسلامية” يقدّمها الشيخ سفيان داوود في المركز الثقافي العربي بالطبقة، الساعة الـ 6:30 مساءً.

دير الزور:

1 – محاضرة بعنوان “عراقة الميادين وقلعتها” يقدمها المؤرخ جاسم الهويدي في المركز الثقافي العربي بالميادين، الساعة الـ 5:30 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان (الشاعر شريف القاسم _ حياته وأعماله)، بإشراف الأستاذ طارق الخضر، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، دوار السبع بحرات، الساعة الـ 8:00 مساءً.