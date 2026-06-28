الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء حارة نسبياً في ‏معظم المناطق السورية

دمشق-سانا‏

توالي درجات الحرارة ارتفاعها في معظم المناطق ‏السورية لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 ‏درجات مئوية‎.‎

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار ‏اليوم الأحد يكون حاراً نسبياً إلى حار وصحو بشكلٍ عام، ‏مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية، ويكون سديمياً في المناطق الشرقية والبادية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، كما يحذر من ‏تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الجنوبية. ‎

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة ‏والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً على المناطق الوسطى ‏والجنوبية والبادية، تصل سرعتها إلى 50 كم/سا تؤدي ‏لإثارة الغبار وخاصة في المناطق الشرقية والبادية، ويكون ‏البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات ‏السورية‎:‎