الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء حارة نسبياً في ‏معظم المناطق السورية

3LA09030 Copy الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء حارة نسبياً في ‏معظم المناطق السورية

دمشق-سانا‏

توالي درجات الحرارة ارتفاعها في معظم المناطق ‏السورية لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 ‏درجات مئوية‎.‎

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار ‏اليوم الأحد يكون حاراً نسبياً إلى حار وصحو بشكلٍ عام، ‏مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية، ويكون سديمياً في المناطق الشرقية والبادية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، كما يحذر من ‏تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الجنوبية. ‎

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة ‏والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً على المناطق الوسطى ‏والجنوبية والبادية، تصل سرعتها إلى 50 كم/سا تؤدي ‏لإثارة الغبار وخاصة في المناطق الشرقية والبادية، ويكون ‏البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات ‏السورية‎:‎

دمشق21/36‏
ريف دمشق-القلمون15/29‏
القنيطرة17/29‏
درعا21/34‏
السويداء18/31‏
حمص20/34‏
حماة21/37‏
اللاذقية23/30‏
طرطوس23/29‏
حلب22/36‏
إدلب20/33‏
دير الزور26/40‏
الرقة25/ 39‏
الحسكة26/39‏
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