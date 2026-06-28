الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء حارة نسبياً في ‏معظم المناطق السورية

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها في معظم المناطق السورية لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الأحد يكون حاراً نسبياً إلى حار وصحو بشكلٍ عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية، ويكون سديمياً في المناطق الشرقية والبادية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الجنوبية.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً على المناطق الوسطى والجنوبية والبادية، تصل سرعتها إلى 50 كم/سا تؤدي لإثارة الغبار وخاصة في المناطق الشرقية والبادية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|21/36
|ريف دمشق-القلمون
|15/29
|القنيطرة
|17/29
|درعا
|21/34
|السويداء
|18/31
|حمص
|20/34
|حماة
|21/37
|اللاذقية
|23/30
|طرطوس
|23/29
|حلب
|22/36
|إدلب
|20/33
|دير الزور
|26/40
|الرقة
|25/ 39
|الحسكة
|26/39