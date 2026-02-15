اكتشاف أقدم جبن معروف يعود إلى 3600 عام في شمال غرب الصين

بكين-سانا

كشف علماء آثار صينيون أن مادة بيضاء عُثر عليها ملتصقة برؤوس وأعناق مومياوات في حوض تاريم شمال غرب الصين، تعود إلى نحو 3600 عام، وتُعد أقدم جبن معروف حتى الآن، وفق ما أورده موقع (Greek Reporter) المختص بالأخبار التي تعنى بالثقافة والتاريخ والآثار.

وأوضح العلماء أن العينات اكتُشفت قبل نحو عقدين في مقبرة شياوهي العائدة إلى العصر البرونزي، وتمكن فريق من الأكاديمية الصينية للعلوم، باستخدام تقنيات حديثة لتحليل الحمض النووي، من تحديد طبيعتها بوصفها نوعاً من جبن الكفير.

وأظهرت التحليلات أن الجبن صُنع من حليب الأبقار والماعز مع فصل كل نوع على حدة، وهو أسلوب يختلف عن تقاليد صناعة الجبن في مناطق أخرى من العالم القديم.

كما كشفت العينات عن وجود بكتيريا وخمائر، ما يجعلها من أقدم الأدلة المعروفة على الأغذية المخمّرة، فيما أشار تحليل الحمض النووي للبكتيريا إلى مسارات انتقال تقنيات الألبان من منطقة القوقاز إلى شرق آسيا.

وقالت البروفيسورة تشياومي فو، رئيسة الفريق البحثي: “إن الحفاظ على مواد غذائية مثل الجبن لآلاف السنين يُعد أمراً نادراً”، مضيفةً: إن دراسة هذه العينات تتيح فهماً أعمق للنظام الغذائي والممارسات الثقافية في تلك الحقبة.

ويُعد هذا الاكتشاف من أقدم الشواهد الأثرية على تقنيات تخمير الأغذية، ويسهم في إلقاء الضوء على الثقافة الغذائية في الصين القديمة، وأساليب إنتاج الألبان في العصور المبكرة.