ميتا تطور قلادة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسجيل وتحليل المحادثات

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “ميتا” عن تطوير جهاز جديد قابل للارتداء مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يتمثل في قلادة ذكية قادرة على تسجيل المحادثات وتحليلها، على أن تبدأ الشركة اختبارها خلال العام المقبل.

وذكر موقع techcrunch التقني أمس السبت، أن المشروع الجديد يستند إلى تقنيات حصلت عليها “ميتا” عقب استحواذها على شركة “Limitless” المتخصصة في الأجهزة القابلة للارتداء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في نهاية عام 2025.

وتتميز القلادة الذكية بإمكانية تثبيتها على الملابس أو ارتدائها حول الرقبة، حيث تقوم بتسجيل المحادثات ومعالجتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار توجه الشركة نحو تطوير جيل جديد من الأجهزة الذكية الشخصية.

وأكدت “ميتا” أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتوسيع حضورها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، رغم التحديات التي واجهتها منتجات مشابهة سابقاً نتيجة مخاوف تتعلق بالخصوصية وحدود الاستخدام العملي.

ويأتي هذا التوجه في ظل المنافسة المتزايدة بين كبرى شركات التكنولوجيا لتطوير أجهزة ذكاء اصطناعي شخصية ترافق المستخدم بشكل دائم، بما يعزز حضور المساعدات الذكية في الحياة اليومية.