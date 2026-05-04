ابتكار صيني يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الخلايا الشمسية عالية الأداء

بكين-سانا

نجحت شركة Trina Solar الصينية بتطوير خلايا شمسية هجينة سجّلت كفاءة عالمية عالية في تحويل الطاقة، في خطوة من شأنها تعزيز انتشار تقنيات الطاقة الشمسية وتوسيع استخدامها على نطاق أوسع.

وذكرت منصة PV Magazine المتخصصة في قطاع الطاقة أول أمس أن كفاءة تحويل الطاقة في الخلايا الجديدة بلغت 28 بالمئة، وهو أعلى رقم مسجل حتى الآن للخلايا الشمسية المصنوعة من السيليكون البلوري كبير المساحة، ما يعكس تقدماً لافتاً في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

وأوضحت أن الخلايا الجديدة تعتمد تصميماً هجيناً يجمع بين عدد من التقنيات المتقدمة، من بينها تقنية التلامس الخلفي، وتقنية الاتصال السلبي بأكسيد النفق “توب كون”، إضافة إلى خصائص الخلايا غير المتجانسة، الأمر الذي يسهم في تعزيز امتصاص الضوء وتقليل فقدان الطاقة.

وأكدت أن التقنية الجديدة متوافقة مع خطوط الإنتاج الحالية، بما يسهم في خفض تكاليف التصنيع وتسريع طرحها في الأسواق، مشيرةً إلى خطط لتطوير جيل جديد من هذه الخلايا بقدرات إنتاجية أعلى خلال المرحلة المقبلة.

ويعتمد هذا الابتكار على نقل الأقطاب الكهربائية إلى الجهة الخلفية للخلية، بما يقلل من حجب الضوء عن السطح الأمامي، ويحسن الأداء العام للخلايا، فضلاً عن رفع كفاءتها في تطبيقات توليد الكهرباء الموزعة.

وتفوقت هذه النتيجة على الرقم القياسي السابق الذي سجلته شركة LONGi، ما يعزز التوجه العالمي نحو تطوير خلايا شمسية أكثر كفاءة وقابلة للتصنيع التجاري على نطاق واسع.