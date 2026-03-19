دراسة تربط استخدام بعض المضادات الحيوية بتغيرات طويلة الأمد في الميكروبيوم المعوي

استوكهولم-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن بعض أنواع المضادات الحيوية قد تُحدث تأثيرات طويلة الأمد في الميكروبيوم المعوي، تمتد في بعض الحالات لسنوات بعد التوقف عن العلاج، ما قد ينعكس على الصحة العامة.

ووفقاً لما أورده موقع “Medical Xpress” عن دراسة منشورة في دورية “Nature Medicine” العلمية، أجرى باحثون من جامعة أوبسالا السويدية تحليلاً لعينات شملت 14 ألفاً و979 شخصاً بالغاً، حيث أظهرت النتائج أن أنواعاً معينة من المضادات الحيوية ترتبط بتغيرات مستمرة في تنوع البكتيريا النافعة في الأمعاء.

وبيّنت الدراسة أن مضادات مثل «كليندامايسين» و«فلوروكينولونات» و«فلوكلوكساسيلين» ترتبط بتأثيرات طويلة الأمد، في حين تبين أن «البنسلين الخامس» يسبب تأثيرات قصيرة المدى فقط.

وأوضحت البروفيسورة توفه فال، أستاذة علم الأوبئة الجزيئية في الجامعة، أن هذه النتائج قد تسهم في توجيه استخدام المضادات الحيوية مستقبلاً، ولا سيما عند المفاضلة بين علاجات متساوية في الفعالية، بما يحد من التأثيرات السلبية على الميكروبيوم المعوي.

وأشار الباحثون إلى أن انخفاض تنوع البكتيريا المعوية يرتبط بعدد من الأمراض، منها السمنة والسكري وأمراض الأمعاء الالتهابية، مؤكدين ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لفهم هذه التغيرات وآليات التعافي منها.

ويعتزم الفريق البحثي متابعة المشاركين عبر جمع عينات جديدة خلال السنوات المقبلة، بهدف تحسين الممارسات الطبية وتقليل الآثار الجانبية للمضادات الحيوية، التي تُعد من أكثر الأدوية استخداماً في علاج العدوى البكتيرية.