اكتشاف ديناصور قزم في الأرجنتين يسلّط الضوء على تطور الألفاريزصورات

بوينس آيرس-سانا

عثر علماء في الأرجنتين على حفريات ديناصور قزم عاش قبل نحو 95 مليون سنة، في اكتشاف يُتوقع أن يسهم في فهم تطور مجموعة الألفاريزصورات، وهي ديناصورات صغيرة شبيهة بالطيور ظلت لفترة طويلة موضع جدل علمي بسبب ندرة أحافيرها الكاملة.

وذكرت الدراسة التي نُشرت في مجلة “Nature” أن الفريق اكتشف هيكلاً عظمياً شبه كامل للديناصور في موقع “لا بويترا” بهضبة باتاغونيا، أحد أبرز مواقع الحفريات من العصر الطباشيري، ما يوفر مرجعاً مهماً لمقارنة الأحافير المتناثرة التي عُثر عليها سابقاً.

وأظهرت التحليلات أن الديناصور كان بالغاً رغم أن وزنه لم يتجاوز كيلوغراماً واحداً تقريباً، ما يجعله من أصغر الديناصورات المعروفة في أمريكا الجنوبية، كما بيّنت النتائج أن صغر الحجم قد يكون سمة مبكرة في هذه السلالة وليس تكيفاً لاحقاً كما كان يُعتقد.

ويرى الباحثون أن الاكتشاف يسهم في توضيح الخصائص التشريحية لهذه المجموعة، بما في ذلك شكل الأذرع والأسنان، ويعزز الفرضية القائلة: إن ظهورها يعود إلى فترة كانت فيها القارات متصلة ضمن القارة العملاقة بانغيا، ما يفتح آفاقاً جديدة لفهم تاريخ انتشارها وتطورها.