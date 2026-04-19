كانفا تطلق “AI 2.0” بنظام ذكاء اصطناعي متقدم لتحويل التصميم إلى تجربة إبداعية شاملة

كانبرا-سانا

أعلنت شركة Canva الأسترالية عن إطلاق تحديثها الأكبر حتى الآن تحت اسم “Canva AI 2.0”، والذي يمثل نقلة نوعية في مسار المنصة، حيث تتحول من أداة تصميم تقليدية إلى نظام إبداعي متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق ما جاء في بيان الشركة الرسمي.

وبحسب تقارير تقنية نقلها موقع The Verge التقني اليوم الأحد نقلاً عن الموقع الإلكتروني للشركة: إن التحديث الجديد لا يقتصر على توليد الصور فحسب، بل يقدم ما وصفته بـ“الذكاء السياقي” الذي يمكّن المنصة من فهم هوية المستخدم البصرية وتطبيقها تلقائياً على مختلف المشاريع، ما يسهم في تقليل الوقت المستغرق في التعديلات اليدوية بنسبة ملحوظة.

ويتضمن الإصدار الجديد مجموعة من الأدوات المتقدمة، أبرزها “استوديو السحر” الذي يسمح بتحويل النصوص إلى عروض تقديمية متكاملة، و“مختبر الأحلام” لتوليد صور واقعية عالية الدقة، إضافة إلى “الوكلاء المبدعين” القادرين على تنفيذ مهام تصميمية معقدة مثل إعادة تكييف الحملات الإعلانية لمنصات مختلفة بضغطة واحدة.

كما أشارت تقارير موقع ZDNet التقني إلى أن كانفا عززت تكاملها مع أنظمة الإنتاجية العالمية مثل غوغل وورك سبيس ومايكروسوفت 365، إلى جانب دمج أدوات احترافية داخل واجهة مبسطة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المستخدمين المبتدئين والمحترفين.

ويأتي هذا التحديث في إطار توجه الشركة نحو توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التصميم، مع إتاحة ميزات الإصدار الجديد تدريجياً لمشتركي “كانفا برو”، و“كانفا للمجموعات”، على أن يتم توسيع نطاقه لاحقاً ليشمل المستخدمين