إنستغرام يتيح إعادة ترتيب المنشورات على الصفحات الشخصية لتعزيز تخصيص المحتوى

واشنطن-سانا

أعلن تطبيق إنستغرام إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إعادة ترتيب المنشورات على الصفحات الشخصية، في خطوة تهدف إلى منح مزيد من المرونة والتحكم في طريقة عرض المحتوى داخل الحسابات.

وذكرت منصة “ذا فيرج” المتخصصة في الأخبار التقنية أمس الثلاثاء، أن الميزة الجديدة، التي تحمل اسم “إعادة ترتيب الشبكة” (Reorder Grid)، تتيح للمستخدمين سحب المنشورات وإعادة وضعها داخل الصفحة الشخصية بحرية، دون الحاجة إلى حذفها أو إعادة نشرها، بما يتيح تنظيم المحتوى وإبرازه وفق رغبة المستخدم.

وأوضحت أن هذه الميزة تأتي ضمن جهود إنستغرام لتطوير تجربة المستخدم، ومنحه أدوات أكثر مرونة في إدارة شكل صفحته الشخصية، بما يتيح عرض المحتوى بطريقة أكثر تخصيصاً وتنظيماً.

وبيّنت أن الخاصية الجديدة تمكّن المستخدمين من إبراز أعمالهم ومحتوياتهم المفضلة بشكل أكثر فاعلية، من خلال إعادة تصميم شكل الشبكة، بما يتناسب مع اهتماماتهم وطبيعة منشوراتهم.

وأضافت: إن إطلاق هذه الميزة جاء استجابة لمطالب متزايدة من صناع المحتوى والمستخدمين، الذين دعوا خلال الفترة الماضية إلى توفير أدوات تتيح التحكم في عرض الصفحات الشخصية، بعيداً عن الترتيب الزمني التقليدي.

وكانت صفحات إنستغرام تعتمد سابقاً على ترتيب زمني للمنشورات، حيث تظهر أحدث المشاركات في مقدمة الصفحة، فيما تتيح الميزة الجديدة إعادة تنظيم المحتوى بما يمنح المستخدمين حرية أكبر في تصميم مظهر حساباتهم.

وتشكل هذه الخطوة تطوراً جديداً في توجه إنستغرام نحو تعزيز تجربة المستخدم وتخصيص المحتوى، بما يواكب متطلبات صناع المحتوى ويمنحهم أدوات أكثر مرونة لإدارة حضورهم الرقمي.