طالبان جامعيان يستقطبان تمويلاً بملايين الدولارات لمنصة تواصل مبتكرة عبر iMessage

واشنطن-سانا

تمكّن طالبان جامعيان من استقطاب تمويل أولي بقيمة 5.1 ملايين دولار لتطوير منصة تواصل اجتماعي جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تنامي اهتمام المستثمرين بهذا القطاع الواعد.

وذكر موقع “تك كرانش” التقني في تقرير نشره أول أمس أن المنصة، التي تحمل اسم “Series”، حصلت على جولة تمويل مبكرة بمشاركة عدد من المستثمرين البارزين، من بينهم الشريك المؤسس لخدمة “Venmo”، وشركة “Pear VC”، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمنصة “Reddit”، ومؤسس “GPTZero”.

وتعود فكرة المنصة إلى مطلع العام الماضي، حيث أطلقها الطالبان في جامعة ييل ناثانيو جونسون وشون هارجرو، مقدّمين نموذجاً مختلفاً لمنصات التواصل الاجتماعي، إذ تعمل الخدمة بالكامل عبر تطبيق “iMessage”، ويقوم المستخدم بإرسال رسالة نصية يعرّف فيها بنفسه واهتماماته، لتتولى المنصة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، اقتراح أشخاص مناسبين للتواصل.

وتعرض المنصة ما يُعرف بـ “Shares”، وهي بطاقات تضم مستخدمين ذوي اهتمامات مشتركة، مع إمكانية بدء محادثات مباشرة دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف الشخصية.

وسجلت المنصة انتشاراً ملحوظاً، إذ بات يستخدمها طلاب في أكثر من 750 حرماً جامعياً، مع معدل احتفاظ بالمستخدمين يصل إلى 82 بالمئة بعد 30 يوماً، وهو مؤشر مرتفع مقارنة بالمراحل المبكرة لمنصات مماثلة.

وتسعى الشركة إلى توظيف التمويل الجديد في توسيع فريق العمل وتعزيز قدرات المنصة، مع مواصلة نشاطها في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ولا سيما في مدينتي نيويورك ونيو هيفن.