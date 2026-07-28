زراعة حمص تطلق حملة لتحصين 500 ألف رأس من الأغنام

حمص-سانا‏

أطلقت مديرية زراعة حمص حملة واسعة لتحصين الأغنام ضد مرضي الحمى القلاعية ‏والإنتروتوكسيميا (التسمم المعوي/الدمية)، تستهدف نحو 500 ألف رأس، بهدف تعزيز ‏الوقاية الصحية وحماية الثروة الحيوانية في المحافظة.‏

وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الحملة تشمل تحصين ‌‏300 ألف رأس من الأغنام ضد الحمى القلاعية، وهو مرض فيروسي شديد العدوى ‏يسبب تقرحات في الفم والقدمين، ويؤثر سلباً في إنتاج اللحم والحليب، وقد يؤدي في ‏بعض الحالات إلى نفوق الحيوانات.‏

كما تستهدف الحملة تحصين 200 ألف رأس ضد مرض الإنتروتوكسيميا (التسمم ‏المعوي)، الذي يُعد من الأمراض البكتيرية الشائعة لدى الأغنام، وخاصةً عند حدوث ‏تغيرات مفاجئة في العليقة العلفية.‏

ودعت مديرية زراعة حمص مربي الثروة الحيوانية إلى مراجعة الوحدات الإرشادية والمراكز ‏البيطرية التابعة لها، والالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ برنامج التحصين، بما يسهم في ‏الحفاظ على صحة القطعان والحد من انتشار الأمراض.‏

وكانت مديرية زراعة حمص نفذت خلال أيار الماضي، حملة التحصين الوقائي ضد ‏مرض الجلد الكتيل لدى الأبقار، التي استهدفت 44 ألف رأس في مختلف مناطق ‏المحافظة.‏