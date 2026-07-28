زراعة حمص تطلق حملة لتحصين 500 ألف رأس من الأغنام

حمص-سانا
أطلقت مديرية زراعة حمص حملة واسعة لتحصين الأغنام ضد مرضي الحمى القلاعية والإنتروتوكسيميا (التسمم المعوي/الدمية)، تستهدف نحو 500 ألف رأس، بهدف تعزيز الوقاية الصحية وحماية الثروة الحيوانية في المحافظة.
وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الحملة تشمل تحصين 300 ألف رأس من الأغنام ضد الحمى القلاعية، وهو مرض فيروسي شديد العدوى يسبب تقرحات في الفم والقدمين، ويؤثر سلباً في إنتاج اللحم والحليب، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى نفوق الحيوانات.
كما تستهدف الحملة تحصين 200 ألف رأس ضد مرض الإنتروتوكسيميا (التسمم المعوي)، الذي يُعد من الأمراض البكتيرية الشائعة لدى الأغنام، وخاصةً عند حدوث تغيرات مفاجئة في العليقة العلفية.
ودعت مديرية زراعة حمص مربي الثروة الحيوانية إلى مراجعة الوحدات الإرشادية والمراكز البيطرية التابعة لها، والالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ برنامج التحصين، بما يسهم في الحفاظ على صحة القطعان والحد من انتشار الأمراض.
وكانت مديرية زراعة حمص نفذت خلال أيار الماضي، حملة التحصين الوقائي ضد مرض الجلد الكتيل لدى الأبقار، التي استهدفت 44 ألف رأس في مختلف مناطق المحافظة.