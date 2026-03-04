باحثون يابانيون يطورون نوعاً من البصل لا يسبب الدموع

طوكيو-سانا

طور باحثون يابانيون نوعاً جديداً من البصل لا يسبب الدموع عند تقطيعه، بعد نحو عشرين عاماً من الأبحاث، ويحمل اسم “كرة الابتسامة”، مع توقع طرح نحو 180 طناً منه في الأسواق خلال العام الجاري.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هذا الابتكار يعود إلى عام 2002، عندما تمكن فريق بحثي من شركة House Foods Group اليابانية بقيادة الدكتور شينسوكي إيماي، من تحديد الإنزيم المسؤول عن تهييج العينين عند تقطيع البصل، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature العلمية.

ويزرع البصل الجديد في جزيرة هوكايدو شمال اليابان، ويحتفظ بالشكل والطعم التقليدي للبصل، لكنه يتميز بطعم أكثر حلاوة ورائحة أخف، مع غياب المادة الكيميائية المسببة للدموع، ما يجعله أسهل في الاستخدام أثناء الطهي.

ويعد البصل من أكثر الخضراوات استهلاكاً في العالم، ويعكس هذا الابتكار اهتمام الباحثين بتطوير منتجات غذائية تجمع بين الطعم الجيد، وسهولة الاستخدام، مع الحفاظ على القيمة الغذائية للمحصول.