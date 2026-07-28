كوريا الجنوبية والبرازيل تعزّزان شراكتهما وتدفعان نحو استئناف مفاوضات التجارة مع ‏ميركوسور

برازيليا-سانا
أكد الرئيسان الكوري الجنوبي “لي جيه ميونغ” والبرازيلي” لويس إيناسيو لولا دا سيلفا” أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما وضرورة استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وتكتل ميركوسور التجاري في أمريكا الجنوبية.
ونقلت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء” يونهاب” عن المتحدثة باسم الرئاسة الكورية “كانغ يو-جونغ” قولها: إن الرئيسين التقيا في برازيليا أمس وأصدرا بياناً مشتركاً أكدا فيه ضرورة تعزيز التعاون بين بلديهما كشريكين استراتيجيين يربطان أمريكا الجنوبية بآسيا، بما يُسهم في مساعدة الجانبين على مواجهة التحديات المعقدة في المجتمع الدولي.
وأوضحت كانغ أن الرئيسين اتفقا أيضاً على توسيع نطاق التعاون المتبادل المنفعة في سلسلة توريد المعادن الحيوية، من خلال الجمع بين موارد البرازيل المعدنية الحيوية الوفيرة وقدرات كوريا الجنوبية الصناعية والتكنولوجية المتطورة.
وأشارت إلى أنهما شددا على ضرورة استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين كوريا الجنوبية وميركوسور، التي تُعد البرازيل عضواً فيها، واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك يُعنى بإعلان استئناف المفاوضات ذات الصلة خلال قمة دول ميركوسور المُقبلة في كانون الأول القادم.
وتُعد ميركوسور إحدى أكبر التكتلات التجارية في العالم، وتضم في عضويتها البرازيل، الأرجنتين، باراغواي، أوروغواي، وبوليفيا، إضافة إلى عدد من الأعضاء المنتسبين.
وبدأت كوريا الجنوبية وميركوسور المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية في عام 2018، إلا أن المحادثات توقفت منذ أواخر عام 2021.
وخلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى البرازيل، وقّع البلدان سبع مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطيران والفضاء، وسلاسل التوريد، والقطاعات الثقافية.
ويقوم لي جيه ميونغ حالياً بجولة في ثلاث دول في أمريكا الجنوبية، تشمل أيضا الأرجنتين وتشيلي، وذلك في إطار جهود سيئول لتنويع محفظتها التجارية، كجزء من مساعيها لمواجهة التحولات في بيئة التجارة العالمية.