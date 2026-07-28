كوريا الجنوبية والبرازيل تعزّزان شراكتهما وتدفعان نحو استئناف مفاوضات التجارة مع ‏ميركوسور

برازيليا-سانا‏

أكد الرئيسان الكوري الجنوبي “لي جيه ميونغ” والبرازيلي” لويس إيناسيو لولا دا سيلفا” ‏أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما وضرورة استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية ‏التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وتكتل ميركوسور التجاري في أمريكا الجنوبية.‏

ونقلت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء” يونهاب” عن المتحدثة باسم الرئاسة الكورية “كانغ ‏يو-جونغ” قولها: إن الرئيسين التقيا في برازيليا أمس وأصدرا بياناً مشتركاً أكدا فيه ضرورة تعزيز التعاون بين بلديهما كشريكين استراتيجيين يربطان أمريكا الجنوبية بآسيا، ‏بما يُسهم في مساعدة الجانبين على مواجهة التحديات المعقدة في المجتمع الدولي.‏

وأوضحت كانغ أن الرئيسين اتفقا أيضاً على توسيع نطاق التعاون المتبادل المنفعة في ‏سلسلة توريد المعادن الحيوية، من خلال الجمع بين موارد البرازيل المعدنية الحيوية الوفيرة ‏وقدرات كوريا الجنوبية الصناعية والتكنولوجية المتطورة.‏

وأشارت إلى أنهما شددا على ضرورة استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين كوريا ‏الجنوبية وميركوسور، التي تُعد البرازيل عضواً فيها، واتفقا على تشكيل فريق عمل مشترك ‏يُعنى بإعلان استئناف المفاوضات ذات الصلة خلال قمة دول ميركوسور المُقبلة في ‏كانون الأول القادم.‏

وتُعد ميركوسور إحدى أكبر التكتلات التجارية في العالم، وتضم في عضويتها البرازيل، ‏الأرجنتين، باراغواي، أوروغواي، وبوليفيا، إضافة إلى عدد من الأعضاء المنتسبين. ‏

وبدأت كوريا الجنوبية وميركوسور المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية في عام 2018، إلا ‏أن المحادثات توقفت منذ أواخر عام 2021.‏

وخلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى البرازيل، وقّع البلدان سبع مذكرات تفاهم تهدف إلى ‏تعزيز التعاون في مجالات الطيران والفضاء، وسلاسل التوريد، والقطاعات الثقافية.‏

ويقوم لي جيه ميونغ‏ حالياً بجولة في ثلاث دول في أمريكا الجنوبية، تشمل أيضا ‏الأرجنتين وتشيلي، وذلك في إطار جهود سيئول لتنويع محفظتها التجارية، كجزء من ‏مساعيها لمواجهة التحولات في بيئة التجارة العالمية.‏