تحضيرات لإنشاء المحطة البحثية الزراعية في منطقة الروج بإدلب

إدلب-سانا

بحث مدير زراعة إدلب المهندس مصطفى موحد، مع وفد فني من منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” مراحل بدء إنشاء المحطة البحثية في منطقة الروج.

وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الجانبين استعرضا الخطوات التنفيذية للمشروع وآلية الانطلاق بأعمال الإنشاء، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي والارتقاء بالبحث العلمي.

كما أجرى الوفد زيارة ميدانية إلى موقع المحطة، حيث اطلع خلالها على الأماكن المخصصة للمرافق الرئيسية، والتي تشمل المبنى الإداري، والحظائر، والمشتل، والفندق، تمهيداً لبدء تنفيذ الأعمال.

ووقعت وزارة الزراعة في آذار الماضي مذكرة تفاهم مع “أكساد” لإنشاء محطة أبحاث خاصة بالمنظمة في إدلب، بهدف إعادة تأهيل وتطوير القطاع الزراعي في المحافظة وعموم سوريا، ونقل التجارب والأبحاث المنفذة بها إلى الدول العربية.