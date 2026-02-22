تطوير بطاريات مائية صديقة للبيئة بعمر تشغيلي طويل في الصين

بكين-سانا

أعلن باحثون من جامعة سيتي في هونغ كونغ وجامعة يانان في الصين عن تطوير بطاريات مائية جديدة تعتمد على سائل يُعرف باسم “التوفو”، في خطوة تهدف إلى توفير بدائل أكثر أماناً وصداقة للبيئة مقارنة بالبطاريات التقليدية.

ونقلت صحيفة South China Morning Post عن الفريق البحثي أن البطاريات المطوّرة قادرة على الصمود لأكثر من 120 ألف دورة شحن، متجاوزةً عمر بطاريات الليثيوم-أيون بعشرات المرات، ما يمثل تقدماً ملحوظاً في تقنيات تخزين الطاقة.

وأوضح الباحثون أن استخدام مكونات طبيعية في تركيبة البطارية يسهم في تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالبطاريات التقليدية، ويجعل عملية إعادة التدوير أكثر سهولة وأماناً.

وأشاروا إلى أن هذه التقنية قد توفر حلولاً فعالة لمشكلات التلوث الناجمة عن أنظمة التخزين الحالية، وخاصة مع تزايد الطلب العالمي على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

ومن المتوقع أن يدعم الابتكار تطوير أنظمة تخزين الطاقة للاستخدامات الصناعية والمنزلية، بما يعزز كفاءة الشبكات الكهربائية ويسهم في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة.