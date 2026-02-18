إيقاف أقدم مزرعة رياح في أستراليا مع خطط لإعادة تدوير توربيناتها

كانبرا-سانا

يقترب انتهاء العمر التشغيلي لمزرعة الرياح «كودرينغتون» في ولاية فيكتوريا، أقدم مشروع رياح تجاري في شبكة الكهرباء الأسترالية، بعد أكثر من 25 عاماً من تشغيلها منذ عام 2001 بقدرة بلغت 18.2 ميغاواط، ومن المقرر وقف إنتاجها للكهرباء عام 2027.

ذكرت منصة “RenewEconomy” الأسترالية المتخصصة في شؤون الطاقة، أن الشركة المالكة «باسيفيك بلو» استبعدت استبدال التوربينات القديمة بأخرى حديثة، بسبب ارتفاع التكاليف وقيود المساحة ومتطلبات تحديث شبكة الكهرباء، مؤكدةً أن التركيز ينصب حالياً على إنهاء التشغيل بطريقة تراعي المعايير البيئية وإعادة تأهيل الموقع.

وأشارت الشركة إلى أن عملية التفكيك ستترافق مع جهود لإعادة تدوير أكبر قدر ممكن من مكونات التوربينات، ولا سيما المعادن القابلة للاسترجاع، في خطوة تعكس توجهاً متنامياً للاستفادة من البنية التحتية لمزارع الرياح، بعد انتهاء عمرها التشغيلي.

وتضم المزرعة 14 توربيناً كانت قادرة على تزويد نحو 10 آلاف منزل بالكهرباء، وأسهمت في خفض آلاف الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ويأتي قرار الإغلاق في وقت تتوسع فيه أستراليا في مشروعات الرياح، ضمن خطتها لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 82 بالمئة من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030.