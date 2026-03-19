غوغل تطلق تحديثاً لتقويمها يسهّل اختيار المناطق الزمنية للمسافرين

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق «تقويم غوغل»، يهدف إلى تسهيل استخدامه للمسافرين الذين يتنقلون بين مناطق زمنية مختلفة، عبر تبسيط عملية اختيار المنطقة الزمنية.

ووفقاً لما أورده موقع “Android Authority” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، يتيح التحديث الجديد للمستخدمين إدخال اسم المدينة أو الدولة مباشرة، ليقوم التطبيق بضبط المنطقة الزمنية تلقائياً، بدلاً من البحث اليدوي ضمن قائمة طويلة تضم مئات المناطق الزمنية، ما يسهم في تسريع عملية جدولة المواعيد.

وتتوفر هذه الميزة عند إنشاء الاجتماعات أو استخدام الساعة العالمية، ما يعزز كفاءة إدارة الوقت، وخاصة أثناء السفر والتنقل بين الدول، حيث أشارت غوغل إلى أن التحديث يُطرح تدريجياً لمستخدمي نظامي «أندرويد» و«iOS»، وسيتم تفعيله تلقائياً عند وصوله.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار سعي الشركة إلى تحسين تجربة المستخدم، وتبسيط استخدام تطبيقاتها اليومية.