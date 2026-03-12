يوم زراعة الزهور.. مناسبة عالمية لتعزيز الوعي البيئي ونشر المساحات الخضراء

دمشق-سانا

يحتفل العالم في الـ 12من آذار من كل عام بـ يوم زراعة الزهور (Plant a Flower Day)، وهي مناسبة رمزية تهدف إلى تشجيع الأفراد والمجتمعات على زراعة الزهور والنباتات، والمساهمة في تحسين البيئة وزيادة المساحات الخضراء، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بقضايا البيئة والاستدامة.

دعوة لحماية البيئة

بحسب موقع Daysoftheyear المتخصص بتوثيق الأيام العالمية والمناسبات البيئية، يشجع هذا اليوم الأفراد على القيام بخطوات بسيطة مثل زراعة زهرة أو نبات في الحدائق المنزلية أو الأماكن العامة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية النباتات في تحسين البيئة وإضفاء الجمال على المساحات الحضرية.

كما تسلط هذه المناسبة الضوء على دور النباتات في دعم التنوع الحيوي وتحسين جودة الهواء، إذ تساعد الأزهار والنباتات في جذب الحشرات الملقحة مثل النحل والفراشات، التي تؤدي دوراً مهماً في استدامة الأنظمة البيئية، وفق ما يذكره موقع National Today المتخصص بالتوعية البيئية.

المساحات الخضراء ودورها في تحسين البيئة

تشير تقارير بيئية إلى أن زيادة المساحات الخضراء في المدن تسهم في خفض درجات الحرارة وتحسين الصحة النفسية للسكان، إضافة إلى الحد من التلوث الهوائي وتعزيز التوازن البيئي.

ووفق موقع Time and Date المعني بالمناسبات العالمية، فإن هذه المبادرات الرمزية تشجع المجتمعات على تبني ممارسات صديقة للبيئة وتعزيز العلاقة بين الإنسان والطبيعة.

كما تؤكد تقارير بيئية، أن زراعة الزهور والنباتات تسهم في دعم النظم البيئية وتحسين جودة الهواء في المدن، إذ تساعد النباتات على امتصاص ثاني أوكسيد الكربون وإنتاج الأوكسجين، إضافة إلى توفير موائل طبيعية للحشرات الملقحة والكائنات الصغيرة.

ووفق موقع Treehugger المتخصص بالقضايا البيئية والاستدامة، فإن المبادرات البسيطة مثل زراعة النباتات في الحدائق والمنازل، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز التنوع الحيوي وتشجيع المجتمعات على تبني سلوكيات أكثر صداقة للبيئة.

تعزيز ثقافة حماية الطبيعة

يرى متخصصون، أن مثل هذه الأيام البيئية تسهم في ترسيخ ثقافة العناية بالطبيعة لدى الأفراد، ولا سيما لدى الأطفال والشباب، من خلال أنشطة بسيطة مثل زراعة النباتات والعناية بها، ما يعزز الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة، ويسهم في دعم الجهود العالمية للحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات البيئية.

ويُحتفل بيوم زراعة الزهور في الـ 12 من آذار من كل عام، بهدف تشجيع الأفراد على الاهتمام بالنباتات والبيئة وزيادة المساحات الخضراء في المجتمعات.