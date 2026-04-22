باحثون أمريكيون يطورون تقنية لتحويل الميثان إلى وقود سائل بطريقة منخفضة الطاقة

واشنطن-سانا

تمكّن باحثون أمريكيون من تطوير تقنية جديدة لتحويل غاز الميثان إلى وقود سائل، باستخدام نبضات كهربائية عالية داخل أنابيب زجاجية مغمورة بالماء، في خطوة قد تسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين استثمار هذا الغاز.

ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة “Journal of the American Chemical Society” العلمية، وأجراها فريق بحثي من جامعة نورث وسترن، تعتمد الطريقة على توليد بلازما عبر صواعق كهربائية مصغّرة، ما يتيح تحويل الميثان في خطوة واحدة، خلافاً للأساليب التقليدية التي تتطلب درجات حرارة مرتفعة تتجاوز 800 درجة مئوية.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة البروفيسور داين إف. سويرر أن التقنية حققت كفاءة عالية، حيث بلغت نسبة الانتقائية في إنتاج الميثانول نحو 96.8 بالمئة، إلى جانب إنتاج مركبات أخرى مثل الإيثيلين والهيدروجين، مع الحد من تكوّن ثاني أكسيد الكربون بفضل ذوبان الميثانول مباشرة في الماء.

وبيّن الباحثون أن هذه التقنية، رغم بقائها في مرحلة البحث، تتيح إمكانية تطوير وحدات صغيرة متنقلة يمكن استخدامها في مواقع استخراج الغاز، لتحويل التسربات التي تُحرق عادة إلى وقود سائل قابل للتخزين والنقل، مع إمكانية تشغيلها مستقبلاً بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وتمثل هذه المقاربة توجهاً واعداً نحو تقنيات صناعية أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة، إذ تسهم في تحويل أحد مصادر التلوث إلى مورد قابل للاستفادة، ضمن مساعي التحول إلى اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة.