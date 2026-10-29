كوريا الجنوبية وأمريكا وشركاؤهما يؤكدون التزامهم بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

سيئول-سانا
أكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وشركاؤهما، اليوم الخميس، التزامهم بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، مشددين على ضرورة تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة عليها، في ظل استمرار أنشطتها الإلكترونية وتعاونها العسكري مع روسيا.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن بيان مشترك صدر عن 11 دولة والاتحاد الأوروبي، أن المشاركين رحبوا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأستراليا والاتحاد الأوروبي خلال تشرين الأول الجاري، بهدف الحد من قدرة بيونغ يانغ على تمويل برامجها النووية والصاروخية الباليستية.
وأكد البيان التزام الفريق والاتحاد الأوروبي بتحقيق نزع السلاح النووي الكامل والقابل للتحقق وغير القابل للرجوع عنه في كوريا الشمالية، داعياً جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى التنفيذ الكامل لقرارات العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.
وصدر البيان عن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.