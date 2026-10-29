كوريا الجنوبية وأمريكا وشركاؤهما يؤكدون التزامهم بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

سيئول-سانا‏

أكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وشركاؤهما، اليوم الخميس، التزامهم بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، ‏مشددين على ضرورة تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة عليها، في ظل استمرار أنشطتها الإلكترونية وتعاونها العسكري ‏مع روسيا.‏

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن بيان مشترك صدر عن 11 دولة والاتحاد الأوروبي، أن المشاركين ‏رحبوا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأستراليا والاتحاد الأوروبي خلال تشرين الأول الجاري، بهدف الحد ‏من قدرة بيونغ يانغ على تمويل برامجها النووية والصاروخية الباليستية.‏

وأكد البيان التزام الفريق والاتحاد الأوروبي بتحقيق نزع السلاح النووي الكامل والقابل للتحقق وغير القابل للرجوع عنه ‏في كوريا الشمالية، داعياً جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى ‏التنفيذ الكامل لقرارات العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.‏

وصدر البيان عن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا ‏وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.‏