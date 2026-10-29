تراجع أسعار النفط وسط تحركات دبلوماسية لتجنب استئناف الضربات على إيران

لندن- سانا
تراجعت أسعار النفط، في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المتعاملين الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنب استئناف الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، وسط مؤشرات على استمرار الاتصالات بين الجانبين.
ووفقاً لوكالة بلومبرغ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت باتجاه 114 دولاراً للبرميل، بعدما ارتفعت بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، فيما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 102 دولار للبرميل.
وارتفع خام برنت، المعيار العالمي، بنحو 11 بالمئة خلال تشرين الأول الجاري، مقترباً من أعلى مستوياته منذ نيسان، مع استمرار الصراع، ما زاد الضغوط على المستهلكين وعقّد جهود البنوك المركزية الرامية إلى احتواء التضخم.