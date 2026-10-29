تراجع أسعار النفط وسط تحركات دبلوماسية لتجنب استئناف الضربات على إيران

لندن- سانا‏

تراجعت أسعار النفط، في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المتعاملين الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنب ‏استئناف الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، وسط مؤشرات على استمرار الاتصالات بين الجانبين.‏

ووفقاً لوكالة بلومبرغ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت باتجاه 114 دولاراً للبرميل، بعدما ارتفعت بأكثر من واحد ‏بالمئة في الجلسة السابقة، فيما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 102 دولار للبرميل.‏

وارتفع خام برنت، المعيار العالمي، بنحو 11 بالمئة خلال تشرين الأول الجاري، مقترباً من أعلى مستوياته منذ نيسان، ‏مع استمرار الصراع، ما زاد الضغوط على المستهلكين وعقّد جهود البنوك المركزية الرامية إلى احتواء التضخم.‏