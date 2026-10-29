كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تؤجلان الحوار الأمني السنوي إلى مطلع 2027‏

سيئول – سانا
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن سيئول وواشنطن اتفقتا على تأجيل الاجتماع الاستشاري الأمني السنوي بين البلدين إلى مطلع عام 2027، في ظل خلافات بشأن تسريع نقل السيطرة العملياتية على القوات المشتركة في زمن الحرب من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الوزارة قولها إن الاتفاق جاء خلال محادثات بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي كانغ شين-تشول ونظيره الأمريكي بيت هيغسيث، على هامش اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان بلاس” في الفلبين.
وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على عقد جولة جديدة من المحادثات الثنائية في واشنطن خلال كانون الأول المقبل، تمهيداً لعقد الاجتماع الاستشاري الأمني الثامن والخمسين مطلع العام المقبل.
وأكد هيغسيث، بحسب البيان، التزام الولايات المتحدة بنقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب إلى سيئول، مشيراً إلى اتفاق الوزيرين على العمل لضمان تنفيذ عملية النقل بسلاسة وفي الوقت المناسب.
ويُعد الاجتماع الاستشاري الأمني منصة رئيسية للحوار بين البلدين بشأن التحالف العسكري والقضايا الأمنية المشتركة، وكان من المتوقع عقد اجتماع هذا العام في كانون الأول المقبل، قبل الإعلان عن تأجيله.