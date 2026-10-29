كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تؤجلان الحوار الأمني السنوي إلى مطلع 2027‏

سيئول – سانا‏

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن سيئول وواشنطن اتفقتا على تأجيل الاجتماع الاستشاري ‏الأمني السنوي بين البلدين إلى مطلع عام 2027، في ظل خلافات بشأن تسريع نقل السيطرة العملياتية على القوات ‏المشتركة في زمن الحرب من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الوزارة قولها إن الاتفاق جاء خلال محادثات بين وزير الدفاع ‏الكوري الجنوبي كانغ شين-تشول ونظيره الأمريكي بيت هيغسيث، على هامش اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب ‏شرق آسيا “آسيان بلاس” في الفلبين.‏

وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على عقد جولة جديدة من المحادثات الثنائية في واشنطن خلال كانون الأول المقبل، ‏تمهيداً لعقد الاجتماع الاستشاري الأمني الثامن والخمسين مطلع العام المقبل.‏

وأكد هيغسيث، بحسب البيان، التزام الولايات المتحدة بنقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب إلى سيئول، مشيراً إلى ‏اتفاق الوزيرين على العمل لضمان تنفيذ عملية النقل بسلاسة وفي الوقت المناسب.‏

ويُعد الاجتماع الاستشاري الأمني منصة رئيسية للحوار بين البلدين بشأن التحالف العسكري والقضايا الأمنية ‏المشتركة، وكان من المتوقع عقد اجتماع هذا العام في كانون الأول المقبل، قبل الإعلان عن تأجيله.‏