علماء ينجحون في تحويل قشور الفول السوداني إلى مواد كربونية بديلة للجرافين

كانبرا-سانا

توصل علماء أستراليون إلى طريقة مبتكرة لتحويل قشور الفول السوداني، التي تُعد من أبرز المخلفات الزراعية المهدرة عالمياً، إلى مواد كربونية شبيهة بمادة الجرافين، في خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأوضحت الدراسة التي قادها فريق من جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية ونشر نتائجها موقع Science Alert العلمي المختص بنشر الأبحاث العلمية إمكانية تحويل قشور الفول السوداني إلى جرافين عالي الجودة، باستخدام تقنيات معالجة حرارية متقدمة، وبدون الحاجة إلى مواد كيميائية، ما يجعل العملية أقل كلفة وأكثر صداقة للبيئة.

وأوضح الباحثون أن هذه التقنية تعتمد على استخلاص مركبات غنية بالكربون من القشور، ثم تعريضها لعملية تسخين فائق السرعة تُعرف بـ”التسخين الوميضي”، ما يؤدي إلى إعادة ترتيب الذرات وتكوين هياكل جرافيتية ذات خصائص عالية التوصيل الكهربائي والحراري.

يشار إلى أن نحو 10 ملايين طن من مخلفات الفول السوداني تُهدر سنوياً حول العالم، ما يجعل هذه الطريقة فرصة واعدة للاستفادة من هذه الموارد الحيوية في إنتاج مواد متقدمة، مع توقعات بإمكانية تطوير التقنية للاستخدام التجاري خلال السنوات القليلة المقبلة.