دراسة: الكرياتين يظهر نتائج واعدة في علاج الاكتئاب

أوتاوا-سانا
أظهرت مراجعة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة أوتاوا الكندية، أن مكمل الكرياتين قد يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى بعض المرضى عند استخدامه إلى جانب العلاج التقليدي.
وذكر موقع سينس ديلي (ScienceDaily) اليوم الثلاثاء أن المراجعة، المنشورة في مجلة Brain Medicine، استندت إلى تحليل خمس تجارب سريرية عشوائية شملت 238 مشاركاً، وأظهرت النتائج التي أجريت على نساء مصابات باضطراب الاكتئاب الشديد تحسناً ملحوظاً في الأعراض عند إضافة الكرياتين إلى مضادات الاكتئاب أو إلى العلاج السلوكي المعرفي.
وأوضح الباحثون أن الاهتمام بالكرياتين في علاج الاكتئاب يعود إلى دوره في دعم إنتاج الطاقة داخل خلايا الدماغ، إذ يُعتقد أن اضطراب استقلاب الطاقة قد يكون أحد العوامل المرتبطة بظهور الاكتئاب، كما تشير بعض الدراسات إلى احتمال تأثيره في الناقلين العصبيين السيروتونين والدوبامين اللذين يؤديان دوراً أساسياً في تنظيم المزاج.
ورغم النتائج الواعدة التي أظهرتها بعض التجارب، أكد فريق البحث أن الأدلة العلمية المتوافرة حتى الآن لا تزال محدودة، نظراً لصغر حجم الدراسات وتفاوت تصميمها وجودتها، إضافة إلى اقتصار معظمها على أعداد محدودة من المشاركين، معظمهم من النساء، الأمر الذي يستدعي إجراء دراسات أكبر قبل تعميم النتائج.
ودعا الباحثون إلى إجراء دراسات سريرية أكبر وأكثر تنوعاً لتحديد مدى فعالية الكرياتين في علاج الاكتئاب، والفئات التي قد تستفيد منه، والجرعات المناسبة، قبل إدراجه ضمن الممارسات العلاجية المعتمدة.
ويُعد الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً، إذ يؤثر في المزاج وطريقة التفكير والسلوك، وقد يسبب شعوراً مستمراً بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، فضلاً عن اضطرابات في النوم والشهية وصعوبة في التركيز وانخفاض الطاقة، ما ينعكس سلباً على قدرة المصاب على ممارسة حياته اليومية.