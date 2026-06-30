دراسة: الكرياتين يظهر نتائج واعدة في علاج الاكتئاب

‏ أوتاوا-سانا

أظهرت مراجعة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة أوتاوا الكندية، أن ‏مكمل الكرياتين قد يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب لدى بعض المرضى ‏عند استخدامه إلى جانب العلاج التقليدي. ‏

وذكر موقع سينس ديلي (‏ScienceDaily‏) اليوم‌‎ ‎الثلاثاء أن المراجعة، ‏المنشورة في مجلة ‏Brain Medicine، استندت إلى تحليل خمس تجارب ‏سريرية عشوائية شملت 238 مشاركاً، وأظهرت النتائج التي أجريت على ‏نساء مصابات باضطراب الاكتئاب الشديد تحسناً ملحوظاً في الأعراض عند ‏إضافة الكرياتين إلى مضادات الاكتئاب أو إلى العلاج السلوكي المعرفي.‏

وأوضح الباحثون أن الاهتمام بالكرياتين في علاج الاكتئاب يعود إلى دوره ‏في دعم إنتاج الطاقة داخل خلايا الدماغ، إذ يُعتقد أن اضطراب استقلاب ‏الطاقة قد يكون أحد العوامل المرتبطة بظهور الاكتئاب، كما تشير بعض ‏الدراسات إلى احتمال تأثيره في الناقلين العصبيين السيروتونين والدوبامين ‏اللذين يؤديان دوراً أساسياً في تنظيم المزاج.‏

ورغم النتائج الواعدة التي أظهرتها بعض التجارب، أكد فريق البحث أن ‏الأدلة العلمية المتوافرة حتى الآن لا تزال محدودة، نظراً لصغر حجم ‏الدراسات وتفاوت تصميمها وجودتها، إضافة إلى اقتصار معظمها على أعداد ‏محدودة من المشاركين، معظمهم من النساء، الأمر الذي يستدعي إجراء ‏دراسات أكبر قبل تعميم النتائج.‏

ودعا الباحثون إلى إجراء دراسات سريرية أكبر وأكثر تنوعاً لتحديد مدى ‏فعالية الكرياتين في علاج الاكتئاب، والفئات التي قد تستفيد منه، والجرعات ‏المناسبة، قبل إدراجه ضمن الممارسات العلاجية المعتمدة.‏

ويُعد الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً، إذ يؤثر في المزاج ‏وطريقة التفكير والسلوك، وقد يسبب شعوراً مستمراً بالحزن وفقدان الاهتمام ‏بالأنشطة اليومية، فضلاً عن اضطرابات في النوم والشهية وصعوبة في ‏التركيز وانخفاض الطاقة، ما ينعكس سلباً على قدرة المصاب على ممارسة ‏حياته اليومية.‏