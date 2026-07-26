مصر تدعو إلى تحرك دولي لوقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

القاهرة-سانا

دعت مصر المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتصاعدة في الضفة الغربية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الأحد: إنها تتابع بقلق الاعتداءات التي تشهدها قرى ومدن الضفة الغربية، والتي شملت ترويع الفلسطينيين وإحراق المنازل والممتلكات والمقدسات الدينية، معتبرة أن هذه الممارسات تؤجج التوتر وتقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار.

وأكدت الوزارة أن اعتداءات المستوطنين تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويدعو إلى وقفه.

وجددت مصر دعوتها المجتمع الدولي والقوى الفاعلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، واتخاذ خطوات عملية لوقف اعتداءات المستوطنين، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة رفضها أي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير سكانها.

كما شددت على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية بما يحقق سلاماً عادلاً وشاملاً وفق قرارات الشرعية الدولية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت في وقت سابق اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 45 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.