تقنية جديدة للتنبؤ بمصير الخلايا الجذعية قبل استخدامها في العلاج

موسكو-سانا‏

طوّر علماء روس تقنية جديدة تتيح التنبؤ بمسار تمايز الخلايا الجذعية قبل ‏استخدامها في التطبيقات العلاجية، في خطوة من شأنها تعزيز سلامة وكفاءة ‏علاجات الطب التجديدي، ولا سيما في ترميم أنسجة القلب وعلاج الكسور.‏

وذكر موقع سبوتنيك أمس الإثنين نقلاً عن المؤسسة الروسية للعلوم، أن ‏باحثين من جامعة موسكو الحكومية «لومونوسوف» ابتكروا طريقة تعتمد ‏على بروتين اصطناعي فلوري يتيح مراقبة الخلايا الجذعية وتتبع تحولها ‏إلى خلايا عظمية أو دهنية من دون التأثير في حيويتها، خلافاً للأصباغ ‏التقليدية التي قد تكون سامة للخلايا. ‏

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «فرونتيرز في بيولوجيا الخلية والتطور» ‏العلمية المحكمة، بدعم من المؤسسة الروسية للعلوم.‏

وأوضح الباحثون أن التقنية مكّنتهم من متابعة سلوك الخلايا الجذعية لمدة ‌‏13 يوماً، ورصد مسار تمايزها منذ الأيام الأولى، ما يسمح بتقييم درجة ‏نضجها وتجانسها قبل استخدامها في العلاج، الأمر الذي يسهم في تحسين ‏النتائج العلاجية وتقليل مخاطر الآثار الجانبية، بما في ذلك احتمالية تشكل ‏الأورام.‏

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التقنية في تطوير تطبيقات الطب التجديدي ‏ورفع مستوى أمان العلاجات المعتمدة على الخلايا الجذعية، بما يعزز فرص ‏استخدامها في علاج عدد من الأمراض والإصابات بكفاءة أكبر.‏