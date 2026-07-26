مباحثات سورية إيرلندية لتعزيز التعاون ودعم برامج الحماية الاجتماعية

دمشق-سانا



بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع المدير السياسي في وزارة الخارجية والتجارة الإيرلندية جيرارد كياون والقائم بالأعمال الإيرلندي لدى ‏سوريا آيدين أوهارا، آفاق تعزيز التعاون المشترك، ودعم برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي.



وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العمل اللائق، والاستفادة من برنامج “إيراسموس بلس” لتبادل الخبرات وتطوير برامج سبل العيش والتدريب المهني، إلى جانب بحث آليات دعم وتمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها كشريك أساسي في جهود التنمية والتعافي الوطني.



ويُعد برنامج “إيراسموس بلس” أحد أبرز برامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم والتدريب والشباب والرياضة، إذ يموّل فرص الدراسة والتبادل الأكاديمي للطلاب والأساتذة، والتدريب المهني داخل أوروبا وخارجها، ويوفر منحاً دراسية وخصوصاً لبرامج الماجستير المشتركة، مع إعفاء من الرسوم الإضافية، بما يسهم في تطوير مهارات المشاركين، وتعزيز التعاون الدولي.