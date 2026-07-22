إنستغرام يتيح تعديل الموسيقا في المنشورات القديمة دون فقدان التفاعل

واشنطن-سانا

أطلقت منصة “إنستغرام” التابعة لشركة “ميتا” ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تغيير المقطع الموسيقي المصاحب للمنشورات والمنشورات متعددة الصور بعد نشرها، من دون الحاجة إلى حذف المحتوى وإعادة تحميله، مع الحفاظ على بيانات التفاعل السابقة.

وذكر موقع The Verge التقني في تقرير نشره أمس الثلاثاء، أن الميزة الجديدة التي تحمل اسم Replace Audio تسمح باستبدال الموسيقا في المنشورات القديمة، مع بقاء الإعجابات والتعليقات والمشاركات وعدد مرات الوصول كما هي، ما يمنح المستخدمين وصناع المحتوى مرونة أكبر في إدارة منشوراتهم.

وأوضحت “إنستغرام” أن الميزة تأتي ضمن جهودها لتطوير أدوات تساعد المستخدمين على التحكم بمحتواهم وإجراء تعديلات عليه بعد النشر، بعدما كان تغيير الموسيقا يتطلب في السابق حذف المنشور بالكامل وإعادة نشره، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان التفاعل الذي حققه.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة عبر فتح المنشور المطلوب، ثم اختيار خيار التعديل من قائمة الخيارات، والضغط على Replace Audio لاختيار مقطع موسيقي جديد، مع استمرار احتفاظ المنشور بجميع بياناته السابقة.

ويأتي إطلاق هذه الخاصية في إطار تحديثات متواصلة تجريها المنصة لتحسين تجربة المستخدمين، بعد انتقادات واجهتها بعض الميزات السابقة، فيما تسعى “إنستغرام” إلى التركيز على أدوات عملية تمنح المستخدمين مزيداً من التحكم بالمحتوى المنشور.