دراسة: تناول القهوة باعتدال يرتبط بانخفاض خطر التوتر واضطرابات المزاج

لندن-سانا

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول القهوة باعتدال، بمعدل كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتوتر واضطرابات المزاج بما في ذلك الاكتئاب والقلق.

ووفقاً لموقع ” فيريويل هيلث “، أوضح الباحثون أن شرب كميات أقل من ذلك لا يحقق فائدة واضحة للصحة النفسية، في حين أن تناول أكثر من ثلاثة أكواب يومياً قد يؤدي إلى ثبات الفائدة أو عكسها، مع احتمال زيادة القلق وتدهور جودة النوم.

وقالت اختصاصية التغذية مورغان إل. ووكر: إن الاستهلاك المعتدل يمثل “النقطة المثالية”، محذرة من أن تجاوز هذا الحد قد يسبب آثاراً سلبية مثل ضعف النوم والتوتر، خاصة لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.

كما أظهرت النتائج أن الاختلافات الجينية في استقلاب الكافيين لم تؤثر بشكل كبير على النتائج العامة، مع تسجيل تأثير وقائي أقوى قليلاً لدى الرجال، إضافة إلى تشابه النتائج بين مختلف أنواع القهوة، بما فيها منزوعة الكافيين، ما يشير إلى دور محتمل لمكونات أخرى مثل مضادات الأكسدة.

وأوضحت أستاذة ومديرة برنامج الماجستير في التغذية السريرية بجامعة “جونسون وويلز” لوسيانا سواريس، أنها دراسة رصدية تُظهر ارتباطاً ولا تثبت علاقة سببية، مشيرة إلى أن استهلاك القهوة قد يعكس نمط حياة معيناً يرتبط بالروتين والتفاعل الاجتماعي.

وخلصت النتائج إلى أن القهوة يمكن أن تكون جزءاً من نمط حياة صحي عند تناولها باعتدال، مع التأكيد على أن تأثير الكافيين يختلف من شخص لآخر، وأنها لا تُعد علاجاً لمشكلات الصحة النفسية.