منصة إكس تعزز صناعة الفيديو بأدوات تحرير جديدة

واشنطن-سانا

أطلقت منصة إكس مجموعة جديدة من الأدوات الخاصة بإنشاء وتحرير مقاطع الفيديو داخل التطبيق، بهدف دعم إنتاج المحتوى الأصلي وتعزيز حماية حقوق صناع المحتوى والحد من إعادة نشر المقاطع المنسوخة.

وذكر موقع TechCrunch المتخصص في أخبار التكنولوجيا أمس الأربعاء، أن المنصة بدأت طرح الأدوات الجديدة لمستخدمي تطبيق”X” على أجهزة iPhone، وتشمل محرراً مدمجاً للفيديو، ومسجلاً جديداً، وميزة إنشاء ترجمات تلقائية بعدة لغات، وأداة Green Screen لتغيير الخلفيات، إضافة إلى أدوات لقص المقاطع وتحريرها مباشرة داخل التطبيق.

وأوضح رئيس قسم المنتجات في منصة “X” نيكيتا بير أن الهدف من هذه الأدوات تشجيع المستخدمين على إنتاج محتوى أصلي بدلاً من إعادة نشر مقاطع سابقة، مشيراً إلى أن مقاطع الفيديو تشكل نحو نصف إجمالي المشاهدات على المنصة.

وأكدت المنصة أنها ستواصل اتخاذ إجراءات للحد من الاستفادة غير المشروعة من المحتوى المنسوخ، من خلال إسناد المشاهدات إلى أصحاب المقاطع الأصليين، وتقليص العائدات المالية للحسابات التي تعتمد على إعادة نشر المحتوى أو استخدام عناوين مضللة لجذب المشاهدات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية منصة “X” لتطوير أدوات صناعة المحتوى المرئي، وتعزيز حماية حقوق المبدعين، وتشجيع نشر مواد أصلية تسهم في تحسين جودة المحتوى المتداول عبر المنصة.