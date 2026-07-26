اليويفا يحدد موعد قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026–2027

نيون-بيرن-سانا



حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” رسمياً، موعد قرعة الدور الأول من دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.



وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد، أن القرعة ستُجرى يوم الخميس 27 آب المقبل، وستحدد مسار الفرق الـ36 المتأهلة في البطولة الأوروبية الأهم.



وسيلعب المشاركون بدوري أبطال أوروبا وفق النظام الجديد (المجموعة الواحدة) الذي تم تطبيقه منذ موسم 2024-2025.



ويخوض كل فريق 8 مباريات في الدور الأول ضد منافسين مختلفين (4 على أرضه و4 خارج أرضه)، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى بشكل مباشر، فيما يخوض أصحاب المراكز من 9 حتى 24 ملحقاً (ذهاب وإياب) للحاق بركب المتأهلين إلى ثمن النهائي.



وكان باريس سان جيرمان قد توّج بالبطولة حسب النظام الجديد في النسختين الماضيتين.