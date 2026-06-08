باحثون: مزيج دوائي شائع يخفف نشاط متلازمة شوغرن خلال 24 أسبوعاً

أمستردام-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن دمج دواءين شائعين يُستخدمان في علاج التهاب المفاصل، قد يوفّر خياراً علاجياً فعالاً، وبتكلفة منخفضة لمرضى متلازمة “شوغرن” المصحوبة بمضاعفات.

ووفقاً لما نقله موقع “آي أو بلاس” الهولندي المتخصص بالابتكار والتكنولوجيا أول أمس، أُجريت الدراسة في المركز الطبي بجامعة أوتريخت تحت إشراف عالم المناعة الدكتور جويل فان رون، حيث أظهرت النتائج أن الجمع بين دواءي “ليفلونوميد” و”هيدروكسي كلوروكين”، أسهم في خفض نشاط المرض بشكل ملحوظ خلال 24 أسبوعاً لدى المصابين بحالات متوسطة إلى شديدة، مع الحفاظ على مستوى أمان جيد.

وأوضح الباحثون أن هذا المزيج الدوائي نجح في تثبيط الخلايا الالتهابية المسببة للمرض دون الحاجة إلى علاجات مناعية معقدة، ما يوفر خياراً علاجياً عملياً وسهل الاستخدام للأطباء.

ويتميز هذا النهج العلاجي بالاعتماد على أدوية متوفرة على نطاق واسع وبأسعار معقولة، ما قد يسهم في توسيع فرص حصول المرضى على العلاج، وخصوصاً في الدول ذات الموارد المحدودة التي تواجه صعوبة في توفير العلاجات البيولوجية الباهظة.

تجدر الإشارة إلى أن متلازمة “شوغرن”، هي مرض مناعي ذاتي مزمن يسبب جفاف العين والفم، وقد تترافق حالاته المتقدمة بمضاعفات تؤثر في الرئتين والكليتين، وترفع خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.