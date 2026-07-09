تقنية صينية لإنتاج الفحم الحيوي من المخلفات الزراعية

بكين-سانا

طور باحثون صينيون تقنية جديدة تتيح إنتاج الفحم الحيوي بكفاءة وعلى نطاق واسع من الكتلة الحيوية الزراعية والحرجية، في خطوة تهدف إلى تحويل المخلفات الطبيعية إلى موارد ذات قيمة اقتصادية وبيئية.

وذكرت وكالة شينخوا أمس الأربعاء أن التقنية طورها باحثون في معهد البيئة التابع لمركز خفي الوطني الشامل للعلوم بعد أكثر من عشر سنوات من البحث، وتعتمد على عملية جافة تحفيزية من مرحلة واحدة لتحويل الكتلة الحيوية إلى فحم حيوي عالي الجودة.

وقال قائد المشروع ونائب مدير المعهد شينغ شيانجون: إن الهدف يتمثل في تطوير طرق للاستفادة من الكتلة الحيوية الزراعية والحرجية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة عالية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم جهود خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.

وأوضح شينغ أن التقنية الجديدة عالجت عدداً من التحديات التي واجهت طرق إنتاج الفحم الحيوي التقليدية، بما فيها انخفاض الإنتاجية، وتراجع الجودة، وارتفاع استهلاك الطاقة، والتأثيرات البيئية.

ويُنتج الفحم الحيوي عبر تسخين الكتلة الحيوية في بيئة محدودة الأكسجين، ويتميز باحتوائه على نسبة عالية من الكربون، ما يجعله مادة مفيدة في مجالات عدة، منها تحسين خصائص التربة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية، بما يدعم نمو المحاصيل ويرفع إنتاجيتها.