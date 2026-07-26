غوتيريش يدعو لدعم السوريين سياسياً واقتصادياً وعدم تركهم يواجهون عبء التعافي وحدهم

DSC00435 2 غوتيريش يدعو لدعم السوريين سياسياً واقتصادياً وعدم تركهم يواجهون عبء التعافي وحدهم

 دمشق- سانا
 
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الشعب السوري أظهر قدرة استثنائية على الصمود خلال سنوات من المعاناة، مشدداً على أنه لا ينبغي أن يتحمل وحده عبء التعافي.
 
ودعا غوتيريش في منشور عبر منصة (‏X)‏، اليوم الأحد، ‏المجتمع الدولي إلى مواكبة عزيمة السوريين عبر دعم سياسي مستمر، وانخراط اقتصادي فعّال، وتقديم مساعدات عملية ملموسة، بما يسهم في تعزيز جهود التعافي الوطني.
 
وكان غوتيريش أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق بوقت سابق اليوم الأحد في ختام زيارته إلى سوريا، أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم سوريا سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، بما يسهم في إنجاح البلاد، وتحقيق التعافي وإعادة الإعمار.

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