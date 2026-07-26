الزنداني يدعوالممرات البحرية الدولية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء ميليشيا “الحوثي”



صنعاء-سانا



دعا رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً وردعاً إزاء سلوك ميليشيا “الحوثي” التي تنفذ أجندة إيرانية باستهداف الممرات البحرية الدولية.



وأوضح الزنداني عبر منصة (x) أن “هذه الممارسات لا يدفع ثمنها اليمنيون فحسب، بل تمتد تداعياتها لتطال المنطقة والعالم، عبر تهديد حرية الملاحة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الأممية والإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار”.



وقال الزنداني: “إن الحكومة اليمنية ستواصل ‏العمل بتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وشركائها في المجتمع الدولي لمواجهة هذه التهديدات وحماية أمن الملاحة ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة وصون سيادة اليمن”.



وكانت الهيئة العامة للنقل السعودية أعلنت ‏تعرض السفينة‎ (NCC MASA) ‎التابعة لإحدى الشركات ‏السعودية للاستهداف، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى ‏إلى إصابة طفيفة في بدنها، مؤكدةً أن السفينة واصلت رحلتها ‏بعد التحقق من سلامتها وسلامة أفراد طاقمها‎.‎



ويأتي هذا الاعتداء في أعقاب تصعيد ميليشيا الحوثي تهديداتها ‏للملاحة البحرية في مضيق باب المندب عبر إعلان ما سمته ‌‏”حظر الملاحة البحرية على السعودية”، وهو التهديد الذي قوبل ‏برفض، وإدانات عربية ودولية واسعة.‏

