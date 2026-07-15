بريطانيا تعلن إجراءات جديدة للحد من استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي ليلاً

لندن-سانا

أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تطبيق إجراءات جديدة للحد من استخدام منصات التواصل الاجتماعي ليلاً من قبل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً، في إطار جهودها لتعزيز حماية الصحة النفسية وتحسين جودة النوم، والحد من الاستخدام المفرط للتطبيقات الرقمية.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، أن الإجراءات المقترحة تتضمن تطبيق حظر افتراضي على استخدام منصات، منها فيسبوك وإنستغرام، بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحاً، إلى جانب تفعيل إعدادات تحد من بعض الخصائص التي تشجع على الاستخدام المطول، مثل التمرير اللانهائي للمحتوى، مع إمكانية تعديل هذه الإعدادات من قبل المستخدمين.

وتشمل الإجراءات أيضاً فرض ضوابط على استخدام روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، من بينها مطالبة المستخدمين دون الثامنة عشرة بأخذ فترات راحة منتظمة أثناء استخدامها.

وأكدت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال أن هذه التدابير تستهدف حماية الشباب من الخصائص الرقمية التي قد تؤثر سلباً في رفاههم، بما يسهم في تحسين جودة النوم، وزيادة التركيز في الدراسة، وتعزيز التواصل مع الأسرة والأصدقاء.

وفي المقابل، رحبت جمعيات معنية بحماية الأطفال بالإجراءات الجديدة، في حين أبدى منتقدون مخاوف بشأن آليات تطبيقها ومدى فاعليتها، محذرين من أنها قد تدفع بعض المراهقين إلى اللجوء إلى وسائل أقل أماناً لاستخدام الإنترنت.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الحكومة البريطانية لتعزيز سلامة الأطفال والمراهقين على الإنترنت، في ظل تزايد الاهتمام الدولي بوضع ضوابط لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي بين الفئات العمرية الصغيرة.